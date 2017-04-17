一顆壽桃... 警助失智嬤找到回家路
高雄1名80歲林姓阿嬤，搭小黃到市區要找兒子，但失智不知何去何從，小黃運將把阿嬤載到附近的十全派出所，警方利用戶政系統輸入阿嬤姓名，才知道她獨居在甲仙區，聯絡不到其他家人，一籌莫展之際，員警觀察到阿嬤懷中有袋壽桃，雖然肚子餓也捨不得吃，從麵包袋追查出阿嬤從事麵包師傅的兒子，順利為老人家找到回家的路。
警方表示，前天凌晨近3點，阿嬤被運將載到派出所，不知道自己要搭去哪，只知道自己姓名，其他一概不知，員警宋智融、林巧蓉、陳家偉透過戶政系統查出阿嬤住在甲仙區，但當地員警到家中，發現阿嬤獨居，沒有其他家人。
後來警方發現阿嬤懷裡藏有一顆壽桃，雖然阿嬤看起來很餓，但好像捨不得吃下肚，員警問阿嬤說壽桃哪裡來的？阿嬤才回答，「這是我兒子做的啊！」警方從麵包袋上尋找蛛絲馬跡，循線找到烘焙坊，隔日一早聯繫上阿嬤的兒子前來。
阿嬤兒子表示，母親平常一人住於甲仙區老家，自己在三民區開麵包店，預計今早才要帶母親至醫院看診，沒想到母親居然自行前一天從家中出發，因不熟悉市區路況而迷路。很感激警方幫忙，才能順利找到母親。
三民一分局警方表示，年紀大的長輩記性難免退化，可以替家中長輩在衣服繡上聯絡電話，或是可以申請製作「安心手鍊」，手鍊上會刻有姓名及家屬聯絡電話，能夠幫助在外迷路的長輩，早日找到回家的路。
(中時)
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