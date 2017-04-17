社子派出所所長腦幹出血 緊急開刀無生命危險

北市士林分局社子派出所所長豆榮源，昨天晚間（16日）在家與朋友聊天，突然昏迷倒地，經友人通知救護車緊急送往淡水馬偕醫院，判定他腦部大量出血，院方緊急開刀，治療後並沒有生命危險，目前昏迷指數6。

士林分局分局長黃炳訓表示，豆平時健康並無異狀，昨晚突然間昏迷，經醫師判斷是腦幹出血，若不緊急開刀，會有生命危險，急救後仍處昏迷狀態，目前在加護病房觀察中。

黃表示，早上前往探視，豆的心跳血壓有上揚的情形，顯示對有外界反應，知道旁邊有人探視、關心，未來可能需要長時間的復健，希望他的同事、親友幫忙集氣，讓他早日康復。

(中時)