趁幫腦麻孫復健時摸下體 法院認定祖母性騷擾

小文（化名）因腦性麻痺，需旁人協助復健，父母親於2006年離異後，就由祖母負責小文的生活起居，但祖母卻趁復健時，觸碰小文下體，起初小文以為祖母是不小心的，但上了國中後察覺可能是故意，且經出言制止才罷手。

檢方依強制猥褻罪嫌起訴，合議庭認為小文祖母所為已構成性騷擾，但小文與母親均無意提告，本案未經合法告訴，判決公訴不受理。

(中時)