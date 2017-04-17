汙染物處理有成 新北市碳中和樂園辦賞螢活動
原本只是垃圾掩埋場的三峽碳中和園區，在污染控制及處理做的十分成功，連對生長環境挑剔的螢火蟲都在園區現蹤跡，這幾年在零化學污染及光害污染的努力維護情況下，成功復育黑翅螢，每年4月底至5月初，螢火蟲如繁星點點十分壯觀，環保局也自2011年起舉辦賞螢活動，今年活動也將在月底分四梯次舉辦。
環保局指出，為避免棲地破壞及環境的永續經營，每年4月底園區開放期間採限定且限量預約的夜間賞螢活動，讓民眾近距離欣賞螢火蟲夜間飛舞的壯觀景象，自開辦5年來已吸引逾5000人次入園參與，今年度則在26至29日晚間，開放4梯次的夜間賞螢活動。
環保局表示，活動採取限額抽籤方式辦理，欲參加的民眾需事先上網登記線上報名，待報名登記截止後，園區將依每梯次登記順序序號以電腦亂數抽籤方式決定入園正取名單。有興趣參加的民眾，可至http://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=651園區公告（新北市政府環保局的官方網站）。
(中時)
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