官佃真趣味　市場攤商組明星隊代言

藝術家進駐官田社區進行街屋改造，並邀請4位在地市場攤商擔任代言人，成為官佃市場明星隊。（萬于甄攝）

官田社區菜市場擁有百年歷史，魚肉米菜各一攤，如今大家從市場攤商變成社區的明星代言人，也讓魚販哈魯桑王春雄開心的拿這自己的照片合影留念。（萬于甄攝）

「要拍漂亮一點喔！」西拉雅國家風景區管理處邀請藝術家，進駐官田社區進行街屋改造，改造計畫即將進入尾聲，一個個充滿在地元素的作品，讓官田社區擁有新的色彩，其中，官田菜市場4位攤商更搖身一變，成為社區明星代言人。

《官佃真厝味》的藝術改造行動逐步完成，由優雅農夫藝術工廠的藝術家進駐官田社區超過半年，以在地文化做為創作元素，打造神農大帝、官佃市仔明星隊、瘋菱角等主題牆，並邀請社區居民一起參與改造行動，增加社區參與感。

優雅農夫藝術工廠負責人陳昱良表示，改造計畫開始後，發現社區有一處集中市場，而這個市場只有4個攤商，米菜魚肉各一攤，進一步了解才知道這個市場擁有超過百年的歷史，攤商各自一代傳一代，誰也沒搶誰生意，相當趣味，因此邀請4位攤商老闆擔任社區代言人。

官佃市仔明星隊由吳南慶、魏金鳳、王春雄、蘇明秀組成，4位老闆都是第三代，每天大清早開鋪做生意，也讓市場漸漸的像是街訪鄰居聚集聊天的好去處。官佃市場雖僅有4攤，不過魚肉米菜通通有，足夠養活官田社區，也讓4位攤商老闆彷彿是地方明星一般的存在。

陳昱良說，4人得知自己成為社區明星代言人都相當開心，各自拿著販賣的商品拍攝明星海報時，還說「要拍帥、漂亮一點」，相當可愛；擁有將近百年歷史的市場，建物相當老舊，都不知能否撐過下一次颱風，但大家能相當盡責的扮演自己的角色。

配合西拉雅國家風景區管理處的搬遷，官佃真厝味藝術改造行動整合在地的信仰、商家、文化、產業等，讓官田街屋改造不同於以往的社區彩繪，而是擁有在地文化觀光的能量，同時，也能讓孩童更認識家鄉的農特產，分享地方故事。

(中時)