大台南萬人健行　9月虎頭埤運動去

台灣全民運動協會9月將在虎頭埤風景區舉辦萬人健行活動，有興趣的民眾即日起可上網站報名。（萬于甄攝）

虎頭埤風景區內有8大美景，景緻相當漂亮，台灣全民運動協會9月將在風景區舉辦健行活動，邀民眾一起來運動。（萬于甄攝）

台灣全民運動協會將於9月17日，在新化虎頭埤風景區舉辦「2017大台南萬人健行」，民眾可邊健行運動，邊欣賞風景區內的8大美景，完賽選手還可獲得許多精美禮品，有興趣的民眾自即日起至5月25日止，可上網報名參加。

台南虎頭埤風景區擁有8大美景，像是虎溪釣月、虎嶼歸雲、虎頭倒影等，每天清晨都吸引不少民眾前往風景區運動，台灣全民運動協會今年也選在虎頭埤風景區，將舉辦2017大台南萬人健行，讓民眾邊運動邊欣賞美景。

台灣全民運動協會表示，健行活動規畫讓各年齡層的大小朋友都可體驗，希望透過運動賽事提升民眾自主基本體能訓練的習慣，因此特別規畫3.5K健行活動，適合男女老少親子來參與，完賽選手除有精緻的完賽獎牌外，還可獲得多項運動用品，總價值高達1萬6780元。

2017大台南萬人健行將於9月17日在台南新化虎頭埤風景區舉辦，有興趣參加的民眾自即日起至5月25日止，可上報名網站：https://goo.gl/Dgi6gc報名；凡超過50人以上的團體報名並完成繳費，不限報名任何項目，即加贈一台日本進口多功能塑體健身機。

(中時)