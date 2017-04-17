樹德科大動遊系畢展 聚焦Over Threat

樹德科大動遊系《繪物語》創作團隊。(郭韋綺翻攝)

《繪物語》宣傳海報。(郭韋綺翻攝)

樹德科大動畫與遊戲設計系113位應屆畢業生，合力完成的29組作品，今(17)日舉行開幕式登場，以時下最夯的遊戲語言OT，做為畢業作品主題「Over Threat 焦點」，詮釋「過度脅迫的吸引力」。展期即日起至4月21日，地點在設計大樓1樓大理石廣場。

藝術總監邱士展進一步說明，「Over Threat／焦點」主題為獨特性與趣味性，OT值(Over Threat）是數位遊戲世界中參數設定，當遊戲主角與怪物廝殺時會累積OT值，當OT值滿點時，怪物就會開始將「焦點」放在主角身上，師長期待同學未來能夠無畏地面對大環境挑戰，讓自己成為眾所矚目的焦點。

系主任蘇中和大力推薦29組作品中的《繪物語》與《守護之光》，這兩組作品已入圍青春設計節，《繪物語》以塗鴉、插畫風格構成的關卡，製作ARPG動作解謎角色扮演遊戲，不同以往打打殺殺、練功等打寶來得到快感；不是讓玩家擊敗怪物，而是將怪物淨化；《守護之光》引導起玩家蒐集慾望，透過遊戲進行宣導保育目的，並完成台灣原生種植物圖鑑，讓大家更加認識台灣原生種種類。

此外，動畫與科技互動類的作品也相當傑出，例如互動組《暗室逢燈》、動畫組《馗師鎮鬼》，二組作品都是以鍾馗為主角，藉由輕鬆有趣的方式彰顯鍾馗剛烈忠義的性格，也讓玩家認識驅魔真君—「鍾馗」；《生猛海鮮》整部以3D立體呈現，幽默詼諧的劇情，以及誇張有戲的表情，讓人眼睛捨不得離開視線。

前任校長、講座教授朱元祥也勉勵學生說，文化產業內容與文化底蘊最具有直接關係，高職電競科已成立，對應的電競系等動遊相關科系，在學校內的設計學院、資訊學院、及管理學院等跨領域課程結全，絶對可因應未來電競科系學生的需求，要能把數位內容與創意化為具體的商品，才是最大贏家。

新政府前瞻性基礎建設，107年將於高雄市規劃成立「體感科技園區」，並納入VR資訊休閒產業，對動遊等相關科系畢業生而言，未來是就業大利多。

(中時)