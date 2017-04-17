來淡水多田榮吉故居 體感道地日式風情
新北市淡水區，擁有多樣風貌的古蹟，不少更成為現代人參觀拍照、電影取景的勝地，像是荷蘭人興建的紅毛城、前清淡水關稅務司官邸的小白宮等，其中日治時期街長多田榮吉留下的故居，因保存完好、環境清幽，過去曾是侯佩岑母親林月雲主演的國片「海水正藍」拍攝場景，也讓不少遊客置身其中就彷如穿梭時光，體感道地的日式風情。
原籍日本神戶的多田榮吉1897年來台經商，在1930至1933年期間擔任淡水第4任街長（同現今區長），他挑選了埔頂一塊坐北朝南、後靠山坡、前可遠眺淡水河岸與觀音山的土地，興建自家住宅，因為建築的歷史價值，在2005年被指定為市定古蹟。
新北市立淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，多田榮吉故居於2016年整修完工，並對外開放，不同於日據時期的公家宿舍，多田榮吉故居的獨門獨院住宅，是典型的日式建築，除可眺望觀音山與淡水河風景，也可享受靜謐的環境氛圍，遊客到淡水不妨利用時間前往參觀。
多田榮吉故居位於馬偕街19號，開放參觀時間為周一至周五上午9時30分至下午5時，周末延長至下午6時，室內參觀人數以10人為上限，導覽則採預約制，可提前兩周致電淡水古蹟博物館或至官網預約。連絡電話：(02)2623-1001分機26。
(中時)
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