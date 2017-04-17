小舒淇黃女聲押獲准 關進女子看守所

在《17》直播APP上自稱「小舒淇」的黃姓女子因涉詐騙、偷竊，2月交保後又繼續犯案，由於檢方諭令她限制住居，但黃女卻屢傳未到，16日晚間才遭海山警分局拘提到案，檢方也以她有逃亡等情聲押獲准。

檢警表示，黃女當初交保後隨即搬離原新莊區住處，她不僅更換2處住所，同時改名、換手機，檢方屢傳不到才指示警方查明黃女去向，16日趕往五股將她拘提到案，新北地檢署複訊後將黃女聲請羈押。

傍晚新北地院裁准黃女聲押，小舒淇隨即被送上囚車，並在脫光檢身後關進了台北女子看守所，過著暫時沒有名牌包、iPhone、MacBook相隨的日子。

(中時)