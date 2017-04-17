《城市戀歌進行曲》　譜出新化三代愛情故事

來自嘉義的阮劇團20日將在新化大目降廣場公開演出，民眾當天可提前免費索取座位票欣賞。 （萬于甄攝）

《城市戀歌進行曲》以新化在地作為故事背景，譜出一段橫跨三代的愛情戲碼，全程以台語演出，能讓民眾感到相當新鮮。（萬于甄攝）

來自嘉義的阮劇團今年獲文化部扶植，今年以全新創作《城市戀歌進行曲》參加台南藝術節，20日晚上將在新化大目降廣場開演，內容橫跨1個家族、3個世代的愛情故事，更加入當地民俗活動十八嬈蜘蛛精傳說，以現代劇展現鄉土風情，歡迎民眾前往欣賞。

昨日阮劇團為開演活動進行暖身造勢，其中角色之一的曾威豪之前曾在超偶歌唱比賽獲得第8名佳績，演出格外受到矚目，在現場以精湛的歌喉獻唱一曲，也獲得觀眾的掌聲。

《城市戀歌進行曲》由編劇許正平發想，故事架構來自其親姑姑當年勇敢追愛的過程，背景設定在台南新化，由當地民俗活動十八嬈蜘蛛精的傳說開始，串起台灣50、70年及現代三代人的愛情日常。

阮劇團長汪兆謙表示，該劇沒有太多的狗血煽情，以人情的幽微婉轉，透過時間的延續，讓故事更顯傳奇性；全劇動用12位男女演員，發表16首原創台語歌曲，全劇以台語呈現，精彩可期。

新化區長鄭道立表示，《城市戀歌進行曲》20日晚間7點在大目降廣場戶外搭台演出，座位有300個，開放免費索票進場，當地民眾也可自行攜帶板凳或野餐墊前往觀賞。該劇不管是語言、服裝、道具都相當講究，能讓民眾彷彿置身時代當下。

(中時)