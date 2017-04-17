羽球球后返台 小戴：把自己最好的一面作出來
繼日前於馬來西亞頂級超級系列賽勇奪冠軍後，16日於新加坡超級系列賽中再摘后冠的羽球世界球后戴資穎，寫下生涯跨季5連冠、17連勝的亮眼成績。「小戴」17日傍晚搭乘長榮航空BR226返抵國門，入境時也受到前來接機的親友團熱情歡迎。
戴資穎在登機門先接受長榮航空地勤人員獻花，走在入境長廊時，有許多旅客鼓掌替她加油打氣，也有旅客上前要求合影應，小戴都有求必應。在入境大廳等候的親友師生看到戴資穎出現，齊聲喊「資穎、資穎我愛妳」、「資穎、資穎棒棒棒」，戴資穎開心笑開懷。
戴資穎在受訪時表示，看到很多人來接機應該是好事，代表成績很好，其實每一場比賽在打的時候，都有做好可能會輸的心理準備，也就是這樣，一路走來拿到冠軍，希望自己可以持續訓練，繼續作好下一場準備，雖然已是排名第一，但心裡不會有壓力，因為不會在意別人的看法，只希望把自己最好的一面作出來。
戴資穎表示，在新加坡比賽前就知道可能會很辛苦，但沒有想像中那麼累，有點意外，因為上一場打了80幾分鐘，有點驚訝好像從來沒打過那麼長；而到了新加坡後，馬琳有點急躁，很想把我打死，我很高興自己好像滿耐打的。
對於大陸羽球隊最近成績表現遲緩，戴資穎認為應該是處於世代交替時段，需要一些時間磨練，但是大陸隊實力還是有自己的強度在。
(中時)
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