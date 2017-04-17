電子商務興起 第一科大辦種子教師研習營
全球經濟變動迅速，隨著智慧商務時代的來臨，台灣產業也必須思考如何因應未來經營生態的轉變，以維持國際競爭力。為培育智慧商務跨領域專業人才，國立高雄第一科技大學管理學院舉辦「智慧物流&智慧零售種子教師研習營」，吸引全國近百位教師，及多位零售與物流相關業界人士積極參與，培育具備智慧商務T型及π型的專業人才。
第一科大管理學院長蔡坤穆表示，第一科大長期致力於培育智慧商務跨領域專業人才，希望藉此研習營，透過專家學者針對未來產業趨勢推演、標竿案例示範，進一步帶動知識的擴散，也能讓全國各校教師定期交流，激發創新想法，共同為臺灣產業在轉型過程中創造永續榮景。
此次研習營邀請四位實務與學術兼具的頂尖專家，包括中華經濟研究院國際經濟所戴志言副研究員主講「零售產業智慧化應用趨勢」、工業技術研究院服務系統科技中心蔡麗敏博士談「商業服務業如何運用科技驅動跨業合作」、銳俤科技楊文瑜經理分享「全程冷鏈--物聯網技術提供主動式冷鏈物流風險管理解決方案」。
以及全日物流股份有限公司黃國勝副總經理的「冷鏈智慧物流運用實例」，每位講授者皆精闢分析最新物流技術與零售趨勢，也促進研究人員、教育人員、產業人員之間的聯繫與互動。
研習營包括臺中科技大學、雲林科技大學、高雄餐旅大學、屏東大學、朝陽科技大學、南華大學、南榮科技大學、遠東科技大學、台南應用科技大學、長榮大學、義守大學、正修科大和大仁科技大學等，各大學及高中職相關科系教師踴躍報名，也不乏多位零售與物流相關業界人士參與。
(中時)
關鍵字：第一科大
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。