三峽春暖花開 鳶山步道將辦生態導覽活動

新北市不少山區都可以見到「五月雪」桐花的風采。（新北市自然生態保育團隊志工周鳳琴提供）

隨著時序更迭，已是春暖花開的季節，是各種植物及動物的繁盛期，許多小昆蟲及小動物紛紛現蹤跡，輕裝走訪新北近郊步道，可見一片生意盎然，新北市農業局也將在29、30日兩天舉辦鳶山步道生態導覽活動。

農業局表示，三峽鳶山步道沿線周邊地理人文素養深厚，有具歷史意義的光復銅鐘，沿途尋幽滿是油桐樹落英繽紛。全段步道長度適宜，難易適中，老少咸宜，途中佇足景點亦多，長春園、中埔生態步道、獅頭巖仙公廟等均為造訪當地推薦景點。賞花之餘可至週邊的三峽老街品嘗佳餚美食，也可至北大幸福市集選購友善生產的當季蔬果及精選農特產品，於天光漸暗時，也可至鳶山步道賞螢。在充滿綠意及生命力的大自然裡，度過悠閒浪漫的週末假期。

農業局指出，4月29日(星期六)及4月30日(星期日)共2天於上午9時在三峽鳶山步道舉行，途中可賞桐花順道觀察昆蟲生態，4月19日(星期三)上午8時開放網路報名，相關活動訊息可電洽02-29603456分機3123陳小姐、分機3113簡小姐，或上農業局官網（http://www.agriculture.ntpc.gov.tw/cht/index.php）查詢。

(中時)