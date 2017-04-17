魯明哲踢爆：鄭文燦上任後 觀光工廠掛零

議員魯明哲調查桃園現有27家觀光工廠，發現都是升格前就已開幕營運。（蔡依珍攝）

議員魯明哲17日上經發局官網，發現資料遲未更新，像是桃園有3家觀光工廠，獲得最高殊榮「國際亮點」，官網資料卻獨漏祥儀機器人。（蔡依珍攝）

桃園市觀光工廠家數冠全台，市長鄭文燦曾喊出「目標50家」，但卻被議員魯明哲踢爆，現有27家都是升格前就已開幕，市府資料也都「守舊」未更新，像是桃園有3家觀光工廠獲「國際亮點」，官網卻獨漏祥儀機器人，斥責市府別只高喊拚觀光，卻把「第一」拱手讓人。

桃園市經發局力推產業觀光化，去年27家觀光工廠吸引330萬名遊客，2014年至今已帶來20億產值，市長鄭文燦也公開宣示未來要發展到50家觀光工廠，議員魯明哲直言：「要很拚！」

魯明哲說，他查詢現有27家觀光工廠，4家早在2000年前就已自行成立、8家朱立倫時代成立、剩下15家全都是前朝吳志揚輔導設立，鄭上任2015年至今新開幕者掛零，不然就是早已成立多時，鄭只是「掛牌」，甚至還有中天生技原定在龍潭打造觀光藥廠卻臨時喊卡，斥責市府不要「吳規鄭不隨、藍規綠不愛」，「口是心非」政策大轉彎。

魯明哲也斥責市府別只是「喊口號」，像是桃園有3家業者，拚了老命獲得經濟部評鑑觀光工廠最高殊榮的「國際亮點」獎，市府設立的官網「桃園觀光導覽網」卻獨漏祥儀機器人，「市長去年到祥儀表揚是頒假的嗎？」且官網上說有28家觀光工廠，工作報告卻說27家，僅以2行字草率帶過，看不出重視在哪。

魯明哲直言，桃園若要50家觀光工廠，近2年內要每年創設超過10家才可望「達標」，議員梁為超也強調桃園工商產值高、企業潛力無限，卻有多達16家集中在食品業，呼籲要廣伸觸角，不但要輔導新設，「傳家寶」更要顧好，重視各觀光工廠的民眾評價並適時輔導、推廣，別只高喊拚觀光，卻把「第一」拱手讓人。

經發局解釋，業者都會自行試推廣到一定程度，才向政府遞件申請認證，像是福源茶廠、源友咖啡、養樂多、歐萊德和中台資源5家，雖早對外營運，但都是去年才通過認證，正式成為產業文化館，觀光工廠總家數從23提升到28家，但中天未續向經濟部申請續辦觀光工廠，才會減少1家，目前也有業者申請中，會持續輔導。

(中時)