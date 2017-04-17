青創中小企融貸比例低 桃經發局「一問三不知」
桃園市經發局為鼓勵創業，推動「青年創業及中小企業信用保證融資貸款」。但和桃園1年新增8400家、總金額約131億相比，青創和中小企業核貸比例不到千分之三，經發局至今連潛在創業族背景都「一問三不知」，遑論「對症下藥」，局長朱松偉允諾改進通盤檢討，幫助青創和中小企業。
經發局為鼓勵青年創業，去年10月修訂中小企業信用保證融資貸款要點，改為「青年創業及中小企業信用保證融資貸款要點」，把青創納入核貸對象，但議員范綱祥卻發現，2013年施行要點至今近4年，僅122案通過核貸，總貸款金額為1.7億元，平均1年約有30件，每件4千餘萬。
范綱祥說，相較近1年桃園市新增工商登記總家數達8400家、總金額約131億，青創和中小企業資本額比例不到千分之三，比例相當低，但經發局卻對過去申請案的行業別、年齡、性別等資料「一問三不知」，范斥責連潛在創業族都不知，如何輔導？諷刺局長朱松偉空有土木工程博士的頭腦，卻連基本資料回溯都沒有，遑論解釋數據。
范綱祥說，過去律師經驗發現創業10間，其中有8間會倒，「創業真的不容易！」要求經發局透過過去數據、資料整理分析，設法找出潛在創業者，加強宣傳，讓政策更有效運用，更多需要的人能受惠。
朱松偉說，目前都有在各區舉辦說明會，半數申請案都會通過核貸，讓青創和中小企有預備金和週轉金，未來會找出目標族群、持續努力。
(中時)
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