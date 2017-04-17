青春影展入圍揭曉 兩岸學子及僑生作品令人驚豔

《黑潮》，評審大讚宛如「少年版侯孝賢」。（高雄市電影館提供）

《傑夫，珍妮，他的太太與她的先生》則罕見以「網路換妻」為題。（高雄市電影館提供）

2017青春設計節青春影展入圍作品揭曉，中南部學生作品過半，僑生作品也寫下史上最高，高雄電影館表示，只要下載「雄影雲端戲院APP」，即可上線觀賞45部入圍佳片。

電影館表示，青春影展分影視及動畫兩類進行徵件，今年共計有53校、80系、397部作品參賽，徵件數量創新高，且吸引大陸、香港、澳門、馬來西亞等地的交換學生參賽，學生作品類型多元，創作題材也五花八門，顯示學生創作的自由度。

甫獲金穗獎學生首獎的臺灣藝術大學《野潮》，描述一位漁村的熱心男孩，終日騎著機車穿梭在村落間，反映出「小鎮青年」的困境，自然平實的長鏡頭，更讓評審大讚宛如「少年版侯孝賢」。

《運行針：曼谷》則以隨機採訪泰國曼谷的「超自然撞鬼經驗」，並以雙視頻實驗性影像呈現，令人耳目一新。

臺北藝術大學《傑夫，珍妮，他的太太與她的先生》則罕見以「網路換妻」為題，邀請資深演員廖欽亮與黃采儀進行換妻性愛，全程火辣演出「叫床PK賽」，看得評審們臉紅心跳。

自海外來台念書的僑生作品，有別於台灣學生的獨特風格，作品生猛有力。臺灣藝術大學的中國陸生《過程》以短短5分半的極短運鏡，透過被攝者與拍攝者間角色的變換來詮釋權力的拉鋸，舖陳出令人跌破眼鏡的驚悚結局。

臺北藝術大學的《天唐》來自香港，敘述隻身來港，挽回愛情的台灣女生，碰上以旅館為家的香港魯蛇青年，看似為「都會寂寞男女」的愛情小品，實為「底層關懷」的溫馨之作。

同校的馬來西亞僑生《老頭子》則以「電話交友」融合「都市邊緣」的社會題材，帶來流浪老人千里尋女的動人之作。

義守大學香港僑生《沙頭角》則是關注「貧富差距」、「土地開發」等香港寫實的社會議題，描述一對以漁業為生計的兄弟，為了搶救命危的母親，鋌而走險的血淚故事。

「動畫類」競賽也相當激烈，今年23部入圍作品表現手法多元，涵蓋偶動畫、2D、3D、複合媒材；故事除了「黑色奇幻」、「溫馨小品」、「鄉野奇談」，更關注「都市擴張」、「土地濫墾」、「動物保護」及「女性物化」等社會議題，評審團表示：「今年不管是風格、題材，甚至是對白、音樂的處理，都相當具有實驗性及創造性。」

臺北藝術大學澳門僑生《室內下大雨》，改編自卡夫卡短篇，極簡的書法線條搭配粵語旁白，頗具個人風格；宛如動物版聊齋的《黑狗精》及溫馨小品《彼雀》則是不約而同地關注「動物保護」議題。臺灣科技大學《血庫大盜》則以3D動畫，KUSO呈現「地表最強護士」PK「西瓜皮吸血鬼」的搶血殊死戰。

青春影展4月28日正式開跑，頒獎典獎將於5月7日舉行，4月28日至5月14日，下載「雄影雲端戲院APP」，即可上線觀賞45部入圍佳片。

全台最大、亞洲第二大的國際短片競賽平台，高雄電影節「國際短片競賽」即日起也開放世界徵件至6月30日止，競賽不限類型、題材、形式與內涵，每年向全世界廣發英雄帖，徵集國際間優秀作品，爭奪高達新台幣100萬元的總獎金，歡迎各方好手前來挑戰。

(中時)