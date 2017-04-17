八田銅像遭砍案露曙光　水利會：要求賠償

八田與一銅像遭砍案17日案情露出曙光，嘉南農田水利會得知後，感到相當欣慰，也謝謝警方的全力偵辦，未來不排除要求對方賠償。（本報資料照片）

震驚社會的八田與一銅像遭砍案，台南麻豆警方17日下午將前台北市議員李承龍與邱姓女子帶回南檢偵辦，案情露出曙光，嘉南農田水利會會長楊明風得知後，除感謝警方全力偵辦外，未來不排除要求對方賠償。

楊明風表示，八田與一是位專業的工程土木技師，對台灣貢獻極大，建造烏山頭水庫及嘉南大圳，讓嘉南平原成為台灣重要的穀倉，但日前其紀念銅像卻遭到破壞，這樣的行為令人不齒。

嘉南農田水利會表示，將譴責如此惡劣的行為，八田與一紀念銅像對他們來說相當珍貴，未來會要求對方負責賠償，至於賠償金額將進一步討論。

(中時)