掉手機露餡 女警監視器逮人
一名葉姓民眾日前向警方報案，指其停於南屯區惠中路二段停車格內之汽車左後方遭不明車輛碰撞後逃逸，警四分局交通分隊女警陳佳伶獲報後即發揮鍥而不捨的精神，挨家挨戶訪查附近住家，經熱心民眾願意提供住家監視器畫面後，才發現是林姓男子撞的。
警四分局交通分隊女警陳佳伶查看熱心民眾提供影帶發現，84年次的林姓男子事發時騎重機車經過該處，疑是肇事後跑離現場時手機掉落現場，且過了約2分鐘該名男子又步行折回現場撿拾手機，因此認為林男涉嫌。
但現場未留下相關證證據可供比對，女警陳佳伶遂再次前往現場勘查，發現約150公尺外的人行道上停有一輛車頭已破損的機車。經檢查發現車身擦痕與被撞自小客車部位吻合，於是通知車主到案說明，但林男到案時，起初矢口否認，經警方播放監視器畫面，指林男到案穿著與畫面中身穿條紋上衣、深色長褲及腳上一雙黑白球鞋肇事者幾近為同一人，林男才坦承，並表示當時因騎車不專心才不小心撞到停在路邊的車輛。
警方調查後即依違反道交條例第62條第1項後段規定予以告發，林男聽聞將面臨新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一至三個月處分，大喊下次不敢了！
(中時)
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