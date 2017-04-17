行動服務列車開抵旗津 嘉惠新住民朋友

嘉惠旗津區新住民朋友!移民署高雄市第一服務站「行動服務列車」將於4月19日上午10點至12點開抵旗津戶政事務所，讓有辦件需求的民眾免於舟車勞頓即可就近在戶所櫃台申辦案件。

旗津戶所主任王元幽表示，旗津區是高雄市新住民密度最高的區域，為了讓更多的新住民姊妹得到幫助，19日當天上午9點至12點，戶所特地結合與新住民密切相關的單位，同步在旗津區公所三樓會議室舉辦跨機關服務的「高雄市旗津區新住民相關權益講座」，講題包括國籍法修正說明與國籍歸化流程初探、根絕重要蚊媒傳染病病毒-決戰境外檢疫防疫工作、了解個人綜合所得稅法令及申報實務須知與移民法居停留法令說明等相關課題，讓新住民姊妹能夠一次性的瞭解各類生活所需資訊，歡迎有興趣的民眾報名參加，報名專線07-5711500分機107莊小姐。

(中時)