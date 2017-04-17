行動服務列車開抵旗津 嘉惠新住民朋友
嘉惠旗津區新住民朋友!移民署高雄市第一服務站「行動服務列車」將於4月19日上午10點至12點開抵旗津戶政事務所，讓有辦件需求的民眾免於舟車勞頓即可就近在戶所櫃台申辦案件。
旗津戶所主任王元幽表示，旗津區是高雄市新住民密度最高的區域，為了讓更多的新住民姊妹得到幫助，19日當天上午9點至12點，戶所特地結合與新住民密切相關的單位，同步在旗津區公所三樓會議室舉辦跨機關服務的「高雄市旗津區新住民相關權益講座」，講題包括國籍法修正說明與國籍歸化流程初探、根絕重要蚊媒傳染病病毒-決戰境外檢疫防疫工作、了解個人綜合所得稅法令及申報實務須知與移民法居停留法令說明等相關課題，讓新住民姊妹能夠一次性的瞭解各類生活所需資訊，歡迎有興趣的民眾報名參加，報名專線07-5711500分機107莊小姐。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。