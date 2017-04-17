機捷推優惠 看Lamigo桃園主場回程免費
桃園捷運公司17日推出球迷搭機場捷運的優惠方案，18日起搭機場捷運至A19桃園體育園區站下車，到桃園國際球場看中華職棒賽事Lamigo桃猿隊主場賽事的球迷，可憑兌換券在當日賽後，回程搭機捷單趟免費，希望減少球場周邊停車需求，加速賽後人潮疏散速度，也提高機場捷運量。
桃園市長鄭文燦17日視察中壢區青埔運動公園時，宣布桃園捷運公司與Lamigo桃猿隊合作，推出「Lamigo主場賽事捷乘應猿」方案。球迷在今年球季，搭乘機捷到A19站看Lamigo主場賽事，可在A19站內索取當日回程免費搭乘憑證，出示當日球賽門票票根即可出站，等於以半價優惠方式，鼓勵球迷搭捷運看棒球。
桃園捷運公司董事長劉坤億說明，今年度球季桃園國際棒球場後續賽事（4月至10月），共有53場賽事，歡迎喜愛棒球的球迷朋友把握機會。
(中時)
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