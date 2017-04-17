斬首八田與一 李承龍是唯一受市議會紀委會懲處的議員
台北市警察局長邱豐光在市議會答詢時指出，涉嫌割斷八田與一雕像的前台北市議員李承龍因為是非現行犯，在沒上手銬情況下，同意由台南市警方陪同前往台南地檢署說明案情。至於李承龍的犯意，台北市警察局不知，由台南警方處理。
台北市議員李傅中武在北市議會警衛部門質詢時，要北市警察局長邱豐光說明台南警方借用中正一分局處理李承龍案的過程；邱豐光指出，李承龍非現行犯，經他本人同意，由台南警方陪同前往台南地檢署說明犯案經過。
李承龍是第七屆台北市議員，他在議會有如孤鳥，連議會人事室對他的資料也是一片空白；據瞭解，1998年元月4日，李承龍在市議會教育暨交通部門質詢時，他質疑北市交通局打算在休會期間讓小巨蛋停車位規畫過關，而在議場拿茶杯向時任交通局長的賀陳旦潑水，並推翻備詢台。
李承龍在7日被送議會紀律委員會懲戒，被罰停止出席會議3個月，他也成為北市議會唯一被紀委會懲戒的議員。李承龍涉毆打官員案，台北地院依妨害公務判處李承龍拘役50天得易科罰金。法官認為，李在議會質詢的潑水、毆打等肢體動作，已侵害他人法益，不符意見表達的適當情節，超過議會自律範圍，不受議員言論免責權的保障。
北市議會新黨議員陳彥伯說，李承龍1997年就離開新黨，而他在新黨的6年中李承龍也從未出現過。
(中時)
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