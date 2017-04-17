桃園平鎮延平路北平交道卡車故障 吊車已排除

台鐵行經中壢往埔心站延平路北平交道，傍晚19時34分1輛大卡車故障停在平交道上，導致東線不通，列車以西線單線行駛。經吊車救援後20時1分已經將卡車移開，路線恢復正常行駛，至於受到延誤車次，台鐵還在統計中。

(中時)