自爆想當鴨 詹惟中認曾腳踏6條船

詹惟中自爆過去常被女友劈腿拋棄因而心理受傷，所以後來6劈來彌補心中不滿。(中天電視提供)

知名命理師詹惟中上中天《小明星大跟班》，當期節目主題為「男藝人自白大會！我也曾經當過愛情裡的廢柴！」，他在節目中自白，年輕時曾經多次被女生拋棄、劈腿，因而心生不滿，於是有了「腳踏六條船」的行為，然吳宗憲質疑他怎麼可能忙得過來，沒想到詹惟中竟說：「同時約兩個女生，看誰遲到我就把她開除，來測她們的忠誠度！」，還坦言只愛多金女，讓現場來賓相當詫異。

命理師詹惟中逕自爆過去情感受創導致心理受傷，因此想當「鴨」。(中時資料照片)

詹惟中更表示男人不壞女人不愛，還說劈腿完後更有安全感，憲哥反問他，如果以後女兒也被劈腿怎麼辦？沒想到詹惟中竟說：「這是成長的過程！」，遭現場來賓大罵：「這什麼爸爸啊？!」。

詹惟中表示，自己被多次劈腿心理受傷，自爆：「曾經想當鴨，但失敗！」，吳宗憲一聽笑噴，Sandy則聽不下去直呼：「認真告解好嗎？！」，最後他才反省年輕時過度自卑，所以藉由很多女孩子來肯定自己，現在的他對婚姻很忠貞，憲哥則認為詹惟中的問題不是故事有多誇張，而是「沒有羞恥心」，這番言論獲得現場來賓一致認同。

(中時電子報)