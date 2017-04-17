創價文化藝術展 李茂宗50年創作歷程 精彩可期
「文化尋根建構台灣美術百年史」創價文化藝術系列第二季展覽，即日起至6月17日於台灣創價學會桃園藝文中心展出「吾土純形－李茂宗巡迴展」，展現其50年陶藝創作歷程，精彩可期。
出生苗栗的李茂宗，幼年家中環境不佳，玩泥土玩出興趣，走上陶藝創作之路。他的陶雕作品以變形或切割手法展現，強調陶土的可塑性與律動性，是台灣最早突破傳統瓶罐器皿概念的先驅。
李茂宗展出的作品包含陶雕作品、陶板繪畫，從1960 年代的「破形而立」系列，赴美期間1970到80年代的「得意忘形」系列，至1990 年代的「破土而出」禪系列，以及2000 年至今的造化內在「自然」系列。
(中時)
關鍵字：李茂宗巡迴展
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