黃彥毓喊話：2018高雄市原民議員 4席全拿
「民進黨高雄市3區原住族聯絡站」共包含那瑪夏區、桃源區及茂林區，成立至今已7年，自2016小英總統當選後，為加強原鄉地區黨員組織服務，除了把原本民進黨於原鄉地區的後援會轉型為聯絡站外，並將聯絡站原有的總召改為2年一任制。17日於民進黨高雄市黨部隆重舉行「2017年民主進步黨高雄市聯絡站新任總召聯合就職典禮」。
高雄市議會民進黨黨團總召張勝富外，民進黨平地原住民區議員俄鄧‧殷艾以及桃源山區原住民議員伊斯坦大‧貝雅夫‧正福，共同出席見證這場交接典禮。
市黨部主委黃彥毓指出，希望搭起不分原住民族與非原住民族鄉親重要溝通橋梁，黨部除全力配合三原區聯絡站相關活動推動外，並希望能結合非原住民族鄉親力量，有效加助黨務的推展。
黃彥毓承諾，將在黨部設置專職窗口，加強那瑪夏區、桃源區及茂林區新任總召的橫向聯繫，讓原民區在大選時能夠有效獲得支持及資源；並希望在2018年大選時，現有高雄原民兩席議員進展為四席全部拿下。
民進黨中央黨部原民部主任黃見德也出席典禮，回顧與見證高雄市3區聯絡站成立至今7年，幹部們犧牲奉獻、戮力以赴，為黨打拼點亮台灣、不辭辛勞的精神。
原住民族三區聯絡站新、卸任總召依序為：那瑪夏區林江梅英（深山裡的麵包店負責人）、許金德；桃源區連任總召顏有利（退休牧師）；茂林區陳勝（前茂林區鄉長）、郁德芳（多納社區發展協會專管）。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。