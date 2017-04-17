黃彥毓喊話：2018高雄市原民議員 4席全拿

民進黨高雄市3區原住族聯絡站新任總召聯合就職典禮。（李義攝）

「民進黨高雄市3區原住族聯絡站」共包含那瑪夏區、桃源區及茂林區，成立至今已7年，自2016小英總統當選後，為加強原鄉地區黨員組織服務，除了把原本民進黨於原鄉地區的後援會轉型為聯絡站外，並將聯絡站原有的總召改為2年一任制。17日於民進黨高雄市黨部隆重舉行「2017年民主進步黨高雄市聯絡站新任總召聯合就職典禮」。

高雄市議會民進黨黨團總召張勝富外，民進黨平地原住民區議員俄鄧‧殷艾以及桃源山區原住民議員伊斯坦大‧貝雅夫‧正福，共同出席見證這場交接典禮。

市黨部主委黃彥毓指出，希望搭起不分原住民族與非原住民族鄉親重要溝通橋梁，黨部除全力配合三原區聯絡站相關活動推動外，並希望能結合非原住民族鄉親力量，有效加助黨務的推展。

黃彥毓承諾，將在黨部設置專職窗口，加強那瑪夏區、桃源區及茂林區新任總召的橫向聯繫，讓原民區在大選時能夠有效獲得支持及資源；並希望在2018年大選時，現有高雄原民兩席議員進展為四席全部拿下。

民進黨中央黨部原民部主任黃見德也出席典禮，回顧與見證高雄市3區聯絡站成立至今7年，幹部們犧牲奉獻、戮力以赴，為黨打拼點亮台灣、不辭辛勞的精神。

原住民族三區聯絡站新、卸任總召依序為：那瑪夏區林江梅英（深山裡的麵包店負責人）、許金德；桃源區連任總召顏有利（退休牧師）；茂林區陳勝（前茂林區鄉長）、郁德芳（多納社區發展協會專管）。

(中時)