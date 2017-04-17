桃園自小客車酒駕開上鐵道 故障已排除

台鐵桃園市平鎮區延平路北平交道，17日傍晚遭1名酒駕的自小客車闖入軌道，警方酒測後發現高達0.81毫克。(賴佑維翻攝)

台鐵桃園市平鎮區延平路北平交道，傍晚19時34分1輛自小客車駕駛酒駕，行經平交道時，誤將鐵道以為是迴轉道，結果車輛卡在鐵道上，導致東線不通，列車以西線單線行駛。經吊車救援後20時1分已經將自小客車移開，路線恢復正常行駛。

目前由鐵路警察局中壢所前往處理後，發現小客車駕駛酒測高達0.81毫克，立刻將駕駛帶回所內處理，台鐵統計共計影響10列次、192分、旅客約4400人。

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(中時)