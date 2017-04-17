都更利益喬不攏？ 建商辦公室遭開4槍恐嚇
台北市八德路三段某專營都市更新的建設經理公司，上周五(14日)中午突遭數名戴口罩的惡煞踹門闖入，不僅將桌面東西掃落一地，其中1人還持槍朝天花板連開4槍，並語帶恐嚇稱：「叫你們老闆說話客氣一點！」警方昨逮捕26歲謝姓、19歲曾姓男子，他們供稱只是到場助陣，並非槍手，警方懷疑至少還有2人在逃，積極追緝中。
據了解，被開槍的建設公司疑有債務問題，警方不排除是股東間對債務分配「喬不攏」；或在新北市的都市更新案利益糾葛所致，另一派人馬教唆小弟開槍示警。
上周五中午，3名戴口罩男子踹門闖入該建設公司辦公室，2人砸毀辦公桌椅、物品，另1人對天花板連開4槍，嗆聲後連同門外把風的1人，4人逃逸。
北市警松山分局昨拘提2嫌到案，他們供稱受指使「砸店」，以1千元代價執行任務，只知是金錢糾紛，不知有人會開槍，也不認識開槍的同夥。
(中時)
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