華國三太子網賽》棄守改強攻 楊宗樺：2年沒百大退休

「小胖」楊宗樺力拚單打排名。（資料照）

抱著破斧沉舟的決心，26歲的「小胖」楊宗樺，去年起請來奧地利教練指導，打法也棄守重攻，以自己的職網生涯做賭注，「兩年內沒辦法拚進前100，就會退休。」

去年傷癒重返賽場，ATP單打只贏了5場球，楊宗樺坦言當時傷癒復出選擇赴歐洲賽場，現在回想起來有些不明智，對自己成績也不甚滿意，因此去年底與另兩位外國選手，一同聘請奧地利教練，要為自己網球生涯做最後一搏。

「畢竟我已經26歲，再打也沒有幾年了，排名如果繼續徘徊在這裡也不是辦法。」目前世界排名233名的楊宗樺表示，現階段仍在適應轉型後打法，「現在要改打法的確不容易，很多壞習慣都已經定型，改變需要時間，我給自己最後兩年期限，希望能拚到前100名。」

楊宗樺17日華國三太子盃單打首輪，4比6、2比6不敵大會第4種子、「以色列一哥」瑟拉（Dudi Sela），不過他18日與謝政鵬還有雙打賽程，對決王宇佐／尤承宇上演「寶島內戰」，尋求雙打衛冕，「台灣一哥」盧彥勳也預計在下午4時登場，碰頭同胞小將李冠毅，莊吉生將交手大會第5種子斯洛伐克的拉柯（Lukas Lacko）。

(中時電子報)