4月柳絮因風起 大陸人恨死「小白毛」

東晉女文學家謝道韞，曾以「未若柳絮因風起」形容如同下雪的浪漫；但在1600年後的今天，柳絮不但讓人感到不適，甚至還會引發火災，許多大陸民眾恨死了這些「小白毛」，許多城市展開抗絮大作戰，至今還找不出有效解決辦法。

4月是櫻花燦爛，也是柳絮飛舞的季節，很多人早已聞「絮」色變，對「四月雪」頭疼不已。家住杭州甘長苑小區的杜先生，一早走到家門口的桃花漾河邊就驚呆了。河面上、草叢中、河岸邊全都是白茫茫一片。走近一看才發現白如雪的東西，竟是一團團的柳絮。風一吹，柳絮隨風揚起，就像大雪落下，有人喜歡也有人懊惱。有人說，白色的絮狀物漂浮在湖面上，像是一大片肥皂泡沫，清也清不完，讓人受不了。

柳絮或許汙染了水面，並不會影響水質；但柳絮被吸入體內，可能會刺激呼吸道引發過敏，讓人咳嗽、打噴嚏或流鼻涕，有些哮喘患者會因此出現呼吸困難，甚至休克。此外，皮膚角質層較薄弱的人接觸到柳絮，也很容易出現皮膚瘙癢、紅腫甚至脫皮。

惱人的柳絮還會引起車禍。最近在南京，警方取締了一輛在路上蛇行的轎車，發現駕駛人一下車就兩眼淚汪汪，還不停打噴嚏。一問之下才知道他對柳絮過敏，在開車過程中吸入了柳絮，噴嚏一直打不停，手控制不了方向盤，車輛才會蛇行。由於柳絮迷人眼，許多人都是一邊騎車一邊用手趕走飄在眼前的絮毛，因此引起的交通事故也時有聞。柳絮到處飄揚，車輛的水箱容易堵住、降低冷凝效果；家中的冷氣也變得更難清理。

柳絮另一個讓人困擾的就是「燒得很快」。根據大陸消防單位實驗，柳絮一旦遇到明火，2秒內就會迅速燃燒，並引燃旁邊雜物。山東省泰安市就曾統計，2014年至2016年泰安市因楊柳絮引發的火災就達584起，主要在每年的4、5月。

北京市去年約有20萬棵楊柳打「絕育針」，就是注射花芽抑制劑到雌樹，控制楊柳飛絮，但這種方式只能「當年注射，隔年有效」，且效果只能維持1年，再加上北京全市有200萬棵楊柳，約9成楊柳樹繼續飄絮。有的城市則使用霧炮車，可將水轉化為超細霧狀態，增加空中柳絮的重量使之落地，降低在空氣中的影響，但這些效果仍十分有限。

(旺報)