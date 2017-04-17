四川企業家回家鄉當村官 投資逾2千萬元

四川貢富順縣李橋鎮石盤村主任舒維孝雖擁有千萬元人民幣以上的身家，卻甘願當村官，還將每月工資全部捐出。

《成都商報》17日報導，今年2月27日，經石盤村2100多名村民投票，舒維孝以1800多票被選為該村村主任。此前，舒維孝是雲南一傢俱生產企業和多個傢俱賣場的負責人，資產以千萬計。

李橋鎮副鎮長彭傳澤說，2015年9月，在雲南創業10餘年的舒維孝回到家鄉，希望能投資家鄉。經過1年多的考察，舒維孝決定前期投資5000萬元人民幣，約2千萬2500元新台幣把家鄉打造成一處鄉村旅遊勝地。

彭傳澤說，經過長期的接觸和觀察，他發現舒維孝不僅有好的想法和思路，且沒有架子，能和當地村民打成一片，得到大家認可。石盤村大部分村民希望舒維孝能帶領大家致富。

(旺報)