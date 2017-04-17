85歲打擊樂家埃米爾活龍一條 下月登台
由擊樂文教基金會所主辦的第九屆台灣國際打擊樂節將於下月登場，今年節目從全世界第一個現代打擊樂團，團齡55歲的法國史特拉斯堡打擊樂團，到高齡85歲至今依舊縱橫擊樂舞台的埃米爾‧理查茲，都是經典演出 ；除此之外節目種類從學院炫技到街頭文化、民族音樂與多媒體影像互動，八天節目堪稱是全球打擊樂發展的縮影。
今年節目非常多元，其中最具代表性的包括去年改選藝術總監的史特拉斯堡打擊樂團，該團年年創新，企圖心旺盛，今年將帶來50分鐘融合電子音樂與現代打擊樂的作品《機械鼓》，藝術總監朱宗慶表示，該團是他這次最期待的一場音樂會，「這團的蛻變提醒我們，擊樂的成長沒有盡頭。」
同樣重量級演出是第五度參加的匈牙利阿瑪丁達打擊樂團，該團將首度帶來已故前衛作曲家作曲家約翰凱吉為樂團所寫的《四的四次方》，該樂曲總長72分鐘，整首樂曲有許多神秘的靜默，是一大挑戰。
除了演出之外，今年也首度舉辦打擊樂大賽，朱宗慶表示，所有過程「保證公開、透明、賽制清楚，讓參賽者知道評審的真正評價。」朱宗慶說，第一屆邀請到的評審包括美國擊樂大師麥可．伯瑞、法國史特拉斯堡打擊樂團藝術總監尚．喬法瓦等七大高規格評審，跨國評審也將帶來不同美學觀照。首獎將會有1萬5千美金的獎金，並直接晉級到台北國家音樂廳舉行音樂會。
第九屆台灣國際打擊樂節將從5月20日到5月27日一連舉行八天，以台北國家音樂廳為主要場地，並在新北市、台中國家歌劇院、台南文化中心演藝廳、嘉義縣表演藝術中心以及高雄大東文化藝術中心接連熱鬧開演。
(中時)
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