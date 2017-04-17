防霧霾猛種樹 大陸花粉過敏倍增
除了柳絮，大陸各地遍植花木防霧霾，但城市的綠化率越高，空氣中花粉含量就越多，過敏性疾病發病率也有增無減，口罩更是越賣越好，卻不見得能有效解決問題。北京一家醫院的調查就發現，春季到醫院就診的過敏患者人數成倍增加。
花粉過敏屬於吸入物引起的過敏，大陸南北地區因植被差異，過敏性疾病發病率、過敏原也不同。南京林業大學、江蘇省氣象臺曾對南京花粉的種類進行研究，發現南京花粉共29個品種，其中12種容易導致過敏，市民熟悉的懸鈴木只是其中之一。
南京花粉爆發周期有兩個，4-5月及8-11月都會有「小波動」，其中4月各種花粉最活躍，因為此時植物處於開花盛期。園林專家表示，南京的12種致敏花粉植物排序是：懸鈴木、楓楊、藜科、構屬、柳屬、葎屬、榆屬、蒿屬、柏科、豚草、栗屬和莧科。除了豚草、黃花蒿、葎草是秋季過敏花粉的製造者，4到5月主要是木本植物的花粉，對南京人影響最大，市民最熟悉的懸鈴木屬花粉最多。
北京世紀壇醫院曾對一個社區內的2000人進行調查，發現過敏性鼻炎的發病率達到10.2%，春季到醫院就診的過敏患者人數成倍增加。
春季很多家長愛帶小朋友們去公園，回家發現孩子總是咳嗽，就是因為公園綠化太豐富，是花粉聚集地。例如圓柏花粉會隨著樹齡的成長，釋放的花粉也會逐年增多，讓空氣中花粉濃度持續升高。
(旺報)
關鍵字：花粉過敏
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