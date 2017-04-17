對決小S！林志玲遭扯衣拉裙險失守
由蔡康永首度執導的電影《吃吃的愛》，今（17日）在北京舉行記者會，以「誰是宇宙第一女主角」為主題，讓小S和林志玲這對宿敵正面交鋒，兩人不僅彼此互塞漢堡，還上演拉衣扯群的戲碼，完全不顧女神形象，競爭超激烈。
蔡康永今率領小S、林志玲、金世佳、李子峰等人出席記者會，向來把林志玲當成死對頭的小S，不忘時時和對方展開較量，兩人穿著睡衣現身時，還要現場工作人員選出誰的造型好看，結果林志玲大贏，讓小S氣到直呼「你們明天不用來了！」而兩人也在台上示範「女神睡姿」，見蔡康永大讚林志玲睡覺就這麼可愛時，她又忍不住發火說「睡覺會微笑，好想賞你巴掌啊！」
另外，配合「吃吃」的主題，小S和林志玲在現場互餵漢堡，但卻刻意把對方塞滿嘴，想毀了彼此的形象，逗笑眾人。最後，小S看不過林志玲受到大家愛戴，竟開始動手撕她的T恤，甚至還硬扯裙子，讓林志玲差點失守、嚇得花容失色，不過，她也馬上反擊，撕爛小S的衣服，一點也不遜色，兩女神一來一往的有趣互動，讓台下笑成一片。
(中時電子報)
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