北埔古蹟群超美 建築美學6講

北埔古蹟聚落群多，成為在地旅遊特色，甫修復的忠恕堂是其中著名的歷史建築之一。（莊旻靜攝）

新竹縣北埔鄉古蹟群密度高，成為探訪北埔鄉的好理由之一，在當地提供餐飲服務的拾樂坊，今年與新竹縣文化局合作，開設「北埔建築美學6講」課程，邀請文史工作者、建築師、古蹟工作者，為遊客、當地居民開講，了解古蹟之美。

拾樂坊指出，北埔老街短短2、300百公尺中，即有姜阿新洋樓、金廣福公館、慈天宮、忠恕堂、姜氏家廟、鄧南光影像紀念館等古蹟聚落，建築風格迷人，也記錄地方文史，因此動念要開設講座，邀請在地學子、外地遊客一同認識北埔歷史及老屋的故事。

第一講為「姜阿新洋樓的風華」由姜家後代姜蒂玉、吳錫斌主講，直接在姜阿新洋樓內舉辦，當時聽講者人氣滿滿，第二獎則由文史工作者古武南分享「北埔民、居」，同樣吸引不少人聆聽。

接續還有將在4月29日登場的「北埔客家建築之美」，由在文化局工作的劉敏耀擔任講師，導覽北埔聚落群；5月20日還有「金廣福公館的歷史與建築」、6月10日「北埔聚落及人文」、7月8日「古蹟修復的精神及定位」，期望透過系列講座，分享北埔歷史建築之美。

(中時)