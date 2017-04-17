男開應召站前妻也下海 辯稱降低性犯罪
石姓男子經營應召站，不但媒介多名女子賣淫，連前妻也拖下海，被逮後坦承不諱，卻強調「性產業可降低性犯罪率」，希望從輕發落，遭法官駁斥：「性產業如果可以降低性犯罪，我國應該已無性犯罪了！」判處石男6月期刑，併科20萬元罰金。
石男在桃園經營旅館，順便媒介性交易，每次抽取200元到400元的佣金，食髓知味的他就算曾被逮遭判刑，仍重操舊業，去年4月起雇用韓姓、謝姓等5名女子賣淫，連自己邱姓前妻也拉下海，至少媒介11次性交易，不過仍然不到2個月就被警方破獲。
石男坦承不諱，辯護律師幫忙打官司，稱性產業可以解決人的生理需求、降低性犯罪率，且性交易是交易雙方合意行為，部分國家早將性交易除罪化，希望法官從輕量刑，但法官斥責無法作為減刑理由，仍判刑6個月，併科罰金20萬元。
(中時)
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