上任將滿一年 文化部長鄭麗君第一次聽國台交
上任即將滿一年，文化部長鄭麗君今天首度視察國立台灣交響樂團，也聆聽旅美指揮陳美安指揮國台交的音樂會排練，鄭麗君除了對團員的演出表示讚許之外，也表示國台交所做的已經超越一個「樂團」的功能。
鄭麗君表示，國台交在台灣音樂史上一直扮演了相當重要的角色，她認為國台交無論是專業演奏、人才培育、音樂原創的耕耘等，都已經做出成績。令她摁象最深刻的就是「遍撒音樂種子在社區」計畫，透過與各地方文化局處合作，將古典音樂帶到台灣各個角落。
鄭麗君表示，未來應該持續鼓勵催生台灣原創音樂，並思考如何將這些原創作品演出活化、行銷國際。鄭麗君也表示國台交應該重啟音樂人才拔尖相關計畫，擔負起台灣音樂人才培育與訓練的責任。
(中時)
關鍵字：鄭麗君
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