廖慧珍從千金一夕破產 藍葦華戲裡戲外都窮苦

《TMD天堂》。（中視）

藍葦華、廖慧珍飾演貧困夫妻。（中視）

《TMD天堂》首映。（中視）

《TMD天堂》首映。（中視）

藍葦華、廖慧珍在《TMD天堂》演夫妻。（中視）

中視電視電影《TMD天堂》17日舉辦首映記者會，藍葦華、廖慧珍劇中飾演一對赤貧夫妻，帶著兩個兒子謝飛、陳天霖辛苦但樂天過生活，卻面臨孩子被社工帶走的骨肉分離苦。出道超過18年的藍葦華戲外也曾拮据過日，賺的錢少到無法生活還能退稅，曾有10多年全靠姊姊、朋友借貸資助。看似樂天的廖慧珍也透露，很多人以為她外表看起來像貴婦，其實她國中畢業時家裡就遭逢巨變破產，她一夕從富家千金變成欠債幾千萬，至今還沒還完。

廖慧珍透露，她爸爸原本是南部最大的水電批發商，家境非常好，從小每天都在吃蘋果、巧克力，但因爸爸人太好，經常讓水電工們賒賬，長期累積下來，變成他家負債。某晚，爸爸發給每個家人500元，隔天就宣告公司倒閉，「在30多年前，欠債幾千萬是一個多大的數字！直到現在，還有些債務沒償還完」。她說，當年爸爸選擇面對、不逃跑，知道那些水電工也無力償還，於是把賬單、借條直接撕掉說不用還了，所有債務自己背。後來，如果家人吃的比較好、或她出國玩，還會被鄰居酸「不是欠債嗎，還吃這麼好」。

38歲的藍葦華國中便立定志向當演員，出道至今超過18年，他從1天領500元的臨演，拚到去年獲得第51屆金鐘獎迷你劇集男配角，由於現實不斷衝擊理想，他曾數度放棄轉行，做過水電、當洗頭弟、火鍋店切肉店員，賺取微薄的薪水，曾經一年賺不到15萬元，還可以申請退稅。多年來靠姊姊金援共約400萬元。他17日還秀出右手大拇指突出的關節，透露這是當年在火鍋店工作、每天推冷凍肉條留下的職業傷害。不過，他說，戲裡的老冠比他的真實人生苦多了，現在經濟狀況已經還好，不需要借貸度日，最近一、兩個月也參與《甘味人生》演出，經常在路上被認出，大叫他「老八」。

藍葦華在《TMD天堂》戲裡有兩個可愛兒子，戲外的他，老婆上一段婚姻育有一個女兒，他視如己出，現在老婆又懷孕中，預計7月生產，他說，本來第一次產檢時醫生說是兒子，結果隔一個月再去產檢竟然「雞雞不見了」變女兒，第三次產檢確定是女兒，現在的他最擔心該給女兒取什麼名，「因為姓藍很容易有諧音會被取笑」。

這一家四口為了詮釋劇中三級貧戶的家庭， 必須要把自己刻意化妝化髒，廖慧珍笑說，每次乾乾淨淨到片場，還要花半小時「梳化」，把自己梳化成做回收的歐巴桑，小童星陳天霖的爸爸因為都帶兒子搭捷運，怕被指控虐待小孩，每次都還堅持一定要把小孩清洗乾淨才會離開片廠。

劇中大兒子謝飛，已經11歲、讀小六，劇中哭戲了得，相當能滲透人心。他說自己念幼稚園時就喜歡表演，媽媽帶他去如果兒童劇團上戲劇夏令營，之後固定每週上一次課，後來剛好如果兒童劇團有缺一個兒童演員，他小一時就加入至今，且已參與過不少影視作品演出。

(中時)