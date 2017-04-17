傳統產業接班人拓展客源 參加勞動部數位職訓

吳承輔、吳俊賢父子攜手合作，為自家工廠拓展新客源，業務蒸蒸日上。（勞動部高屏澎東分署提供）

傳統車床加工廠二代接班人吳俊賢，為了在數位時代開發新客源，參加勞動部高屏澎東分署開設的「電腦數值控制-CNC車床班」，取得CNC車床乙級證照後，在自家工廠引進CNC機台，凡是量多、形狀特殊訂單都可接，順利拓展客源，這項技術，連他的父親、資深車床師傅吳承輔都要向他取經。

23歲吳俊賢說，父親一手成立的傳統車床加工廠，營運至今數十年，父親現在作業，主要還是透過親筆繪圖，再藉由操作機台完成製品。他認為，傳統產業走到現代，雖然還是得倚賴老師傅的技術與經驗，但若能透過數位機台的輔助，可讓生意蒸蒸日上，「得跟的上時代的腳步」。

為了讓自家的工廠更具競爭力，他參加勞動部高屏澎東分署開辦的「電腦數值控制-CNC車床班」。為期半年的訓練課程，除了學電腦數值控制車床程式設計、電腦輔助繪圖等理論課程，更藉由分署內的完善教學設備，學習操作CNC機台技巧，最後在老師的耐心指導與反覆練習下，於結訓後取得CNC車床乙級證照。

學成後，他引進CNC機台，因提升交貨數量與品質，成功拓展客源。他說，近期有位廠商，一次訂2、300個彈簧卡榫，這如果採取傳統車床加工方式，耗時費工，接單有限，而就在採用CNC機台後，2、3天就可交貨。

吳承輔每次看到兒子，利用電腦繪圖、操作CNC機台，都睜大眼睛，佩服說「少年人比較懂數位機具，我要向他學習」。

如今，這對父子兵攜手合作，業務蒸蒸日上，吳俊賢開心的感謝勞動部高屏澎東分署，尤其是課後還提供服務，每次只要遇到CNC機台操作、電腦繪圖軟體等相關問題，導師張清水都是最佳的幫手，所有疑難雜症都迎刃而解。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，分署定期舉辦「職前訓練課程」，5月4日起開始受理報名的有「電腦數值控制與機械加工第1期」、「網拍多媒體行銷第2期」、「國際貿易行銷第2期」等，歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的民眾報名參加，民眾欲知詳情，可電洽07-8210171詢問或是連結勞動部高屏澎東分署官網查詢。

(中時)