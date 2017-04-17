照門國小百年校慶 19日音樂會先登場

新竹縣照門國小今年適逢百年校慶，過去孕育英才無數，校方邀請校友回「娘家」說故事，和學弟妹分享求學、人生歷練，同時舉辦一系列活動，慶祝這所老校滿百歲。

照門國小起初為新埔公學校的照門分校，後由照門公學校，經時代變化而成今天的照門國小，期間已經歷近百年歲月。學校過去學生人數曾達1千餘名，校友人才濟濟，知名鄉土文學家吳濁流曾在此任教，校方自3月起，邀請8名傑出校友回母校，和學生分享求學、就業歷程。

除此之外，今年校慶活動定在4月22日，明天（19日）起將有一系列音樂演出，先由國立交響樂團赴校表演，20日晚間則是社區家長及學生的才藝表演，21日晚間、校慶前夜，則由傑出校友、台灣藝術大學教授麥韻篁舉辦小提琴、鋼琴合奏會。

校長陳靜宜指出，校友們為母校付出十分用心，不僅受邀演講、表演，近年也集資改善學校智慧學系設備、大門經費，也捐助獎學金，幫助校內弱勢學生。

由於象徵學校的大門已經老舊，校友們十分團結，集資請專人重新設計，以新埔鎮的母親河霄裡溪為代表，搭配椰子樹、水梨樹等意象，期望引領學校朝下個百年邁進，當天早上將由老校友、年輕學生等，共同舉辦揭牌儀式。

(中時)