涉及斬首八田與一銅像 李承龍邱晉芛被檢方限制住居

規畫設計烏山頭水庫的日籍工程師八田與一銅像頭部，15日發現被人斬首，前台北市議員李承龍17日在臉書坦承涉案後，李和另名涉案女子邱晉隨同警方赴台南地檢署接受偵訊，檢方訊後，認定兩人涉及刑法毀損器物罪，諭令兩人限制住居。

台南地檢署接獲台南市警察局麻豆分局報請指揮偵辦烏山頭水庫風景區八田與一銅像遭斷頭一案，遂指派檢察官林朝文指揮專案小組深入查證。

經專案小組調閱鄰近飯店住宿資料並調取烏山頭水庫風景區相關監視器畫面分析比對、採集相關可疑跡證並訪談鄰近居民，比對出李承龍、邱晉芛二人涉有嫌疑。

今天由員警至北部訪查，並聯絡李承龍、邱晉芛二人到案，李、邱兩人並同意由專案小組人員陪同到台南地檢署向檢察官說明案情，全檢察官今晚訊問後，認李、邱兩人涉犯刑法第354條毀損器物罪，諭令兩人限制住居，檢察官及專案小組將進一步調查銅像頭部去向及有無其他人涉及不法情事。

(中時)