曾之喬代言泳裝大露背　預告30歲可能做這件事！

曾之喬大露美背。（WET）

曾之喬泳裝走秀。（WET）

曾之喬泳裝走秀。（WET）

曾之喬泳裝走秀。（WET）

曾之喬17日為精品泳裝擔任品牌大使，除了微露「東、西半球」，也大秀性感美背！她身為內衣代言人，又擔任泳裝品牌大使，好身材早經過認證，被問是否考慮出性感寫真集，她說自己一向不喜歡做一樣的事，在安全尺度範圍、又好玩、有冒險感覺的話，她願意嘗試，「我現在28歲了，很期盼自己30歲的樣子，如果可以更優雅、或有獨一無二跟別人不一樣的美，就會樂於跟大家分享那種韻味」。

除了罩杯傲人，她的美背也令人驚豔。曾之喬透露自己不是天生皮膚好，是油性皮膚，之前她拍戲時只要熬夜太累，背部就會長滿有如過敏般的痘痘，後來她發現是因為她護髮做很勤，結果護髮乳太滋潤就塞住毛孔，因此現在只要護髮完，她就會再洗一次背，且幾乎每天都會刷背並噴去角質的保養品，現在才比較穩定。

她17日走秀時的身穿的泳裝被笑太保守，她說，比基尼尺度只有度假時，家人看過。穿著尺度會顧忌男友嗎？她表示會參考一下，如果對方真的反對、自己又很喜歡，那只好自己躲起來穿給自己看。至於私下與男友相處時會穿較辣的尺度嗎？她神秘笑說：「這就不方便告訴你了！」

(中時)