衣架打死2歲兒 檢方完成母親偵訊

高市2歲男童昨遭母親持衣架施虐，送醫後恢復心跳，昏迷指數僅有3，但今天下午3點49分傷勢過重，院方宣告身亡，死因是腦部蜘蛛膜下腔出血；檢方指出，男童母親21歲林女已完成偵訊，目前請她到場進行死者相驗程序，待程序完成，再決定是否為強制處分。

(中時)