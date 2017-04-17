郭書瑤《通靈少女》發威！ 收視2.09同時段第一

郭書瑤想幫助同學反遭誤解被霸凌。（公視）

郭書瑤超渡亡靈。（公視）

郭書瑤遭誤解被霸凌。（公視）

索非亞擔任靈媒保鑣保護郭書瑤及劇組。（公視）

公視、HBO Asia跨國合作的《通靈少女》收視發威，16日公視播出第3集，4歲以上平均收視達2.09，是同時段戲劇節目收視冠軍！人在雲南拍攝新戲《狼殿下》的郭書瑤得知後開心表示心情超級好！她因無法趕回台，只能請公視幫忙兌換支票、發紅龜粿慶功。她飾演的小真被霸凌，她特別引述劇中台詞呼籲：「如果我們能多一點勇氣，去接納和自己不同的事物，這個世界可能會更美好一些！」

她說，人往往會因為不理解，而去誤解、排斥，希望社會能多點善意的溝通與包容。第3集劇情中，小真因通靈能力而被教官誤解是在作法、養小鬼，引發學生集體的霸凌，不但在她頭上貼符、說她是妖尼姑，遭遇可憐，好在後來有閨蜜巧薇出面幫忙澄清，才化解話劇社對小真的誤解。

瑤瑤為拍攝該集一場超渡亡靈的戲，劇組特別請到本劇故事暨文化指導索非亞擔任「靈媒保鑣」維護大家現場的安全，拍攝時正值農曆7月，夜戲一度發生訊號干擾的情況，好在索非亞現場「溝通」，才使現場拍攝能繼續進行。瑤瑤說，很感謝索非亞的幫忙，在忙碌工作之後，還陪伴她們拍戲到凌晨5點，幫下戲後的她淨身。

蔡凡熙得知收視佳績也說「很謝謝大家都有推薦通靈少女給自己的親友看，口碑才這麼好」，談到劇中霸凌情節，他特別提醒，「請不要欺負同學，小心學長會生氣！」公視表示，目前已盡力邀約劇組演員出席活動，最新消息會公佈在公視官方臉書「公視粉絲團」，請密切留意。

(中時)