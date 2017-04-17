入夜鋒面報到 北部、東半部明降雨

今天全台各地都是晴朗高溫的好天氣，北中南各地都出現超過30度以上高溫，不過今晚深夜起鋒面通過，明天上半天北部、東半部將有明顯降雨。

根據中央氣象局表示，今天晚間鋒面南下，入夜開始到明天上半天北部和東半部將有明顯雨勢，下半天雨勢減緩，不過溫度降幅不大，北部氣溫預測仍有28、29度。

至於週三，北部與中南部仍會有短暫陣雨，到了週四入夜後東北季風報到，北部會持續降雨，氣溫將下降到17、18度，高溫也只剩下23、24度。

(中時電子報)