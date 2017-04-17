女童走路外八 師通報性侵才知烏龍一場

桃園1名5歲女童去年9月走路呈現外八，代課老師發現細問，驚聞女童爸爸會和她玩「毛毛蟲遊戲」，懷疑父親會把手指當毛毛蟲插入她下體，女童還會哼：「1根手指頭啊變變變、變成毛毛蟲；2根手指頭啊變變變，變成貓咪…」急忙通報社工家庭性侵案。

女童父親矢口否認性侵，母親也為丈夫喊冤，證稱父女感情很好，睡前確實會玩「數數毛毛蟲遊戲」，但通常都是爸爸先睡著、女兒還在看手機，強調外八是因為女童一直包尿布包到4歲。

檢警將女童父親送去測謊，並未發現有回答不實，桃園地檢署認為並無證據顯示父親性侵女兒，偵結予以不起訴處分。

(中時)