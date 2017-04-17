北韓高樓其實是假的？ 他用Google Map發現驚人真相
北韓日前在首都平壤舉行大規模閱兵，紀念國父金日成105歲冥誕，並向世界展示多款軍備，頗有警告意味。而當天就有網友透過轉播，對北韓極為整齊的市容感到相當驚艷，認為大勝不少國家；不過，最近一名來自日本的網友就在Google Map發現，北韓的大樓根本是假的，並酸說是舞台道具。
日本一名網友@kitahamamikiya日前於推特上分享一張北韓市區的Google衛星圖，地點是在大同江南岸西側的統一街（Tongil Street），細看照片會發現，兩旁的高樓大多僅沿著主街道旁建造，後面完全都是矮房，且高樓本身非常「薄」，就像一面面的牆般，讓他大酸，這根本是舞台道具，只追求在馬路上看到就好。
貼文一出，立刻引起眾多網友熱烈討論。網路媒體《ifanr》也對此進行探究，用其他城市的衛星圖來對照，認為這些大樓倒也未真的如牆一樣薄，但也確實不像正常建築那麼厚，且半包圍的弧形結構，就如同屏風展示般，若真有居民住在此，也是相當奇特。
(中時電子報)
文章來源：《ifanr》
關鍵字：北韓
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