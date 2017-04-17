IMF指控保護主義 美稱鬼扯

針對包括國際貨幣基金(IMF)總裁拉加德與其他多邊貿易組織領袖聯手抨擊美國採取保護主義的說法，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)在接受金融時報專訪時將其斥為「鬼扯」，他並反擊，對美國有龐大貿易順差的中國、歐盟與日本嘴巴上說擁護自由主義，但實際上都在做保護主義的勾當。

他表示：「美國對上述這些國家都有龐大的貿易逆差，所以他們一直都在倡議自由貿易，但實際上則都採行保護主義。每當我國要為自己發聲，而向這些國家要求盡一點點應盡的義務時，他們就給美國扣上保護主義的帽子，這真是鬼扯。」

(工商)