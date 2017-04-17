土耳其修憲公投過關 股匯俱揚

土耳其歷史性的修憲公投結果揭曉，土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)的修憲派以51.2％的得票率險勝，埃爾多安將可大舉擴權，有機會連任至2029年。儘管首都街頭爆發大規模示威活動，但投資人樂見此一結果，土耳其股匯周一雙雙大漲。

由於公投結果確定後，市場認為有助於降低土耳其的政治不確定性，土耳其股市周一跳空大漲近500點，盤中最高來到90,951點，勁揚886點或1％。土耳其里拉暴升近3％，來到3.6371里拉兌1美元的2周新高。

(工商)