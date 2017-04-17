楊一展拍打戲手指掛彩　吳慷仁客串助攻

楊一展拍戲掛彩。（台視）

陳敬宣飾演正義小護士。（台視）

周孝安劇中苦追陳敬宣。（台視）

楊一展教蔡黃汝打球。（台視）

台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》16日晚播出第四集，平均收視1.34再創新高、45至54歲女性分眾收視更飆至2.24！全段收視最高點1.61落在楊一展在劇中被周孝安手下圍毆刺殺，A型處女座的他事前雖然排練多次仍不滿意，堅持再來一遍，結果道具刀銳利導致掛彩，他敬業表示：「只有手指受傷、沒事！」蔡黃汝對楊一展不斷要求重來，希望演出完美深感佩服，她說：「一展哥太拼命了，連帶我也投入更多。」

《我》劇男主角楊一展戲中被周孝安手下刺殺不成、吳慷仁客串神秘人物現身逼問蔡黃汝、黑道大哥周孝安苦追小護士陳敬宣，成當晚收視3大亮點。吳慷仁客串演出《我》劇，飾演神秘人物現身街頭，撿到蔡黃汝的皮夾，再三詢問她姓名才能歸還，蔡黃汝心虛回答遲疑，吳慷仁懷疑神情張力十足，吸睛橋段收視1.47居全段第二。

周孝安和陳敬宣不僅戲裡互動精采，拍戲時也產生不少趣味小誤會，有一場周孝安跟陳敬宣一起吃泡麵的戲，沒想到陳敬宣太過專注，忘了泡麵很燙，吃第一口燙到嘴，立刻將泡麵吐出來，周孝安以為她被嗆到，很緊張安慰她，讓她好氣又好笑！

(中時)