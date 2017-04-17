修憲公投過關 土國與歐盟關係更緊張

華爾街日報報導，土耳其周日修憲公投過關，賦予總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）更大權力。土國官員認為一直反對這次修憲公投的歐盟，跟土國之間關係勢將更緊繃，從而促使土國加強與美國合作關係來尋求更多國際支持。

公投結果讓厄多安得以大幅擴權，甚至能決定是否退出北約組織（NATO）。NATO是歐美合作的組織，打擊恐怖組織IS、介入敘利亞內戰、和抑制中東難民湧入歐盟。

他周日表示首先要做的事之一就是尋求恢復死刑。土國當初以放棄死刑等為加入歐盟的談判條件。德國總理梅克爾（Angela Merkel）之前曾表明要加入歐盟就不允許有死刑。因此土國官員認為厄多安的發言等於立即中止加入歐盟談判。

歐盟在土國通過修憲公投後的反應是持謹慎態度。歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）等高在聲明稿中僅表示已注意到土國公投結果。

厄多安在公投中取得逾51％贊成票，與反對票比率差距極小，因此歐美都在等待包括歐洲安全暨合作組織（OSCE）等監督公投過程的國際組織所做評論後才回應。

(工商)