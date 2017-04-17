修憲公投過關 土國與歐盟關係更緊張
華爾街日報報導，土耳其周日修憲公投過關，賦予總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）更大權力。土國官員認為一直反對這次修憲公投的歐盟，跟土國之間關係勢將更緊繃，從而促使土國加強與美國合作關係來尋求更多國際支持。
公投結果讓厄多安得以大幅擴權，甚至能決定是否退出北約組織（NATO）。NATO是歐美合作的組織，打擊恐怖組織IS、介入敘利亞內戰、和抑制中東難民湧入歐盟。
他周日表示首先要做的事之一就是尋求恢復死刑。土國當初以放棄死刑等為加入歐盟的談判條件。德國總理梅克爾（Angela Merkel）之前曾表明要加入歐盟就不允許有死刑。因此土國官員認為厄多安的發言等於立即中止加入歐盟談判。
歐盟在土國通過修憲公投後的反應是持謹慎態度。歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）等高在聲明稿中僅表示已注意到土國公投結果。
厄多安在公投中取得逾51％贊成票，與反對票比率差距極小，因此歐美都在等待包括歐洲安全暨合作組織（OSCE）等監督公投過程的國際組織所做評論後才回應。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。